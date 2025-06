Herlings wint na lange tijd weer wedstrijd in MXGP

TEUTSCHENTHAL (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft voor het eerst sinds het najaar weer een wedstrijd in de MXGP op zijn naam geschreven. De 30-jarige Nederlander was de beste in Teutschenthal in Duitsland. Herlings eindigde in de eerste manche als tweede en hij won de tweede.

Vijfvoudig wereldkampioen Herlings maakte begin april zijn rentree, nadat hij in oktober vorig jaar in Valkenswaard een kruisband in zijn rechterknie had afgescheurd.

In de WK-stand leidt de Fransman Romain Febvre na tien van de twintig wedstrijden met 487 punten. De jonge Belg Lucas Coenen volgt met 451 punten.