Herstelde Djokovic klaar voor honderdste tennistitel

BELGRADO (ANP/AFP) - Tennisser Novak Djokovic is "bijna 100 procent genezen" van de dijbeenblessure die hij opliep tijdens de Australian Open en waardoor hij in de halve finale na één set moest opgeven. De 37-jarige Serviër, 24-voudig grandslamwinnaar, bereidt zich voor op het toernooi in Doha, waar hij voor zijn honderdste titel wil gaan.

"Ik hoop dat ik die honderdste trofee in Doha kan pakken. Ik jaag er al een tijdje op", zei Djokovic in een interview met de Montenegrijnse krant Vijesti. "We zullen zien, het komt wanneer het komt."

De blessure aan zijn linkerdijbeen is volgens hem zo goed als hersteld. "Er is geen spierscheur meer. Ik heb groen licht van de medische staf om te trainen en me voor te bereiden op Doha. Dat toernooi begint over zeven dagen en ik houd me aan het geplande schema", aldus de voormalige nummer 1 van de wereld. "Ik heb de laatste jaren wat meer blessures vergeleken met de eerste vijftien jaar van mijn carrière. Het komt waarschijnlijk door mijn leeftijd, maar mijn lichaam is nog altijd sterk en het vuur brandt nog steeds in me."