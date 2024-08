Hockeycoach Annan gelooft in Chinese stunt tegen Nederland

COLOMBES (ANP) - Bondscoach Alyson Annan gelooft dat zij met de Chinese hockeysters in de olympische finale kan winnen van de Nederlandse vrouwen, die het hockey al jarenlang domineren. Ze put vertrouwen uit de onderlinge confrontatie in de poulefase, die Nederland met 3-0 won. "Wij domineerden die wedstrijd", zei de voormalig bondscoach van Oranje tegen de olympische persdienst.

"We kregen negen strafcorners, maar scoorden niet. Dat moet beter in de finale", aldus Annan.

China bereikte woensdagavond de finale na winst op België na shoot-outs. Het Aziatische land is als nummer zes van de wereld de underdog tegen Nederland (FIH-1), dat regerend wereld- en olympisch kampioen is. "We hebben niets te verliezen, maar alles te winnen", zei Annan. "Nederland is goed, maar wij zijn ook goed. We mogen niet bang zijn om tegen Nederland te spelen. Als je bang bent, verlies je. We gaan ons eigen spel spelen."

Onvrede

De 51-jarige Annan was van 2015 tot 2022 bondscoach van de Nederlandse hockeysters en leidde hen naar talloze prijzen, waaronder de wereldtitel in 2018 en het olympisch goud in 2021. Een half jaar na de Spelen van Tokio stapte ze op als bondscoach na onvrede binnen de selectie over de groepscultuur en het teamklimaat. Enkele maanden na haar vertrek bij Oranje ging Annan aan de slag als bondscoach van China.

De finale tussen Nederland en China begint vrijdag om 20.00 uur.