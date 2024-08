Orders defensieconcern Rheinmetall sterk omhoog door Oekraïne

DÜSSELDORF (ANP) - Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall ziet de orders hard stijgen door de oorlog in Oekraïne en de grote investeringen van overheden in defensie. Volgens het bedrijf is daardoor het totale orderboek aan het eind van de eerste jaarhelft gegroeid naar het recordniveau van 48,6 miljard euro, van 30 miljard euro een jaar eerder.

Rheinmetall is producent van de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen en een grote munitieleverancier, bijvoorbeeld van artilleriegranaten. Door de oorlog in Oekraïne vergroten landen hun defensiebudgetten en er worden ook veel wapens en munitie naar Oekraïne gestuurd voor de strijd tegen het Russische leger.

Het bedrijf uit Düsseldorf zag de verkopen in de eerste helft van dit jaar met een derde stijgen tot 3,8 miljard euro. De operationele winst sprong met 91 procent omhoog tot 404 miljoen euro. Rheinmetall profiteerde daarbij ook van de overname van een Spaanse munitiefabrikant. Het is daarnaast een industriële toeleverancier, waaronder aan de autosector.

Topman Armin Papperger zegt nog nooit zo'n sterke groei te hebben gezien voor het bedrijf. Volgens hem neemt de omzet de komende jaren jaarlijks met ongeveer 2 miljard euro toe. Om aan de sterke vraag te kunnen voldoen, bouwt Rheinmetall nieuwe fabrieken in Litouwen, Roemenië, Hongarije en Oekraïne.