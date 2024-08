Hockeycoach Ehren grijpt met België naast het brons

COLOMBES (ANP) - De Nederlandse bondscoach Raoul Ehren is met de Belgische hockeysters vierde geworden op de Olympische Spelen. België verloor de strijd om het brons van Argentinië. Na een gelijke stand na de reguliere speeltijd (2-2) namen de Argentijnse speelsters de shoot-outs (3-1) beter.

België, onder leiding van Ehren opgeklommen naar de derde plaats op de wereldranglijst, verloor woensdag in de halve finale ook al na shoot-outs. Toen was China de tegenstander.

De Belgen ontbraken op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en Rio de Janeiro in 2016.

Ehren is sinds 2020 bondscoach van België. Daarvoor was hij assistent. In Nederland pakte Ehren als hoofdtrainer van Den Bosch negen landstitels en zeven Europese titels.