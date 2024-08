Gamebedrijf Take-Two na cijfers omhoog op lager Wall Street

NEW YORK (ANP) - Take-Two Interactive Software behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers zetten het gamebedrijf na het verschijnen van kwartaalresultaten meer dan 4 procent hoger. Wall Street bleef verder terughoudend op de laatste dag van een turbulente beursweek.

De kwartaalwinst van Take-Two viel hoger uit dan verwacht, maar de omzet stelde teleur. Wel rekent het bedrijf op groei in de boekjaren 2026 en 2027 door de lancering van de langverwachte game Grand Theft Auto VI. De opvolger van het populaire spel GTA V wordt in de herfst van 2025 uitgebracht.

Donderdag lieten de Amerikaanse beurzen nog een sterk herstel zien na de hevige verkoopgolf aan het begin van de week, veroorzaakt door de angst voor een recessie in de Verenigde Staten. Maar de Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 39.267 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 5305 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 16.631 punten.