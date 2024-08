Tennisser Tsitsipas stopt samenwerking met vader Apostolos

MONTREAL (ANP) - Stefanos Tsitsipas stopt de samenwerking met zijn vader en coach Apostolos. Dat heeft de Griekse tennisser bekendgemaakt op X. Zijn vader ondersteunt de 25-jarige tennisser al sinds het begin van zijn carrière.

"Met pijn in het hart moet ik meedelen dat de samenwerking met mijn vader als coach is beëindigd. Ik geef de voorkeur aan mijn vader in zijn rol als vader. Alleen als vader." Hij bedankt Apostolos, die vaak actief coacht langs de baan, voor zijn inzet. "Mijn vader heeft me opgevoed en voorzien van kennis en wijsheid op en naast de baan. Daar bedank ik hem voor."

Tsitsipas zit in een zware periode. De voormalig nummer 3 is afgezakt naar de elfde plek op de wereldranglijst en werd bij het masterstoernooi van Montreal verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde door Kei Nishikori.

Het is onduidelijk of vader Apostolos vervangen wordt in het team van Tsitsipas.