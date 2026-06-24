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Hockeyers gelijk tegen België in Pro League, verliezen shoot-outs

Sport
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 1:29
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WAVER (ANP) - De hockeyers van Oranje hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen koploper België. Lang stond de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee op voorsprong in Waver, maar zeven minuten voor tijd maakte Tom Boon gelijk: 2-2. Vervolgens verloor Oranje de shoot-outserie.
Namens Nederland was Pepijn van der Heijden twee keer vlak achter elkaar trefzeker. Zo werd een vroege achterstand omgebogen.
De olympisch kampioen speelt de komende dagen nog een keer tegen Australië en België. Als nummer 4 is de eindzege in de Pro League al uit zicht.
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