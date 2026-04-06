Hockeyers Kampong winnen Euro Hockey League

Sport
door anp
maandag, 06 april 2026 om 17:54
DEN BOSCH (ANP) - De hockeyers van Kampong hebben de Euro Hockey League gewonnen. De club uit Utrecht was in de finale ook te sterk voor titelverdediger Gantoise uit België: 3-2.
Duco Telgenkamp, Finn van Bijnen en Jip Janssen brachten Kampong op een voorsprong van 3-0 in Den Bosch. Vervolgens maakten Alexander Hendrickx en Mathis Lauwers de eindstrijd weer spannend namens Gantoise.
Kampong staat slechts achtste in de Nederlandse hoofdklasse. De club schakelde zondag in de halve finale Amsterdam uit. (3-2).
