Trump: voorstel wapenstilstand met Iran niet goed genoeg

WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben de VS een voorstel voor een staakt-het-vuren van 45 dagen in de oorlog met Iran bestudeerd. Hij noemde het een "zeer belangrijke stap", maar zei tegen journalisten bij het Witte Huis ook gelijk dat het niet goed genoeg is.

Het voorstel zou volgens meerdere media door bemiddelaar Pakistan aan de VS en Iran zijn gepresenteerd. De Amerikaanse president herhaalde dat Iran tot dinsdag de tijd heeft om de Straat van Hormuz te openen, die wereldwijd belangrijk is voor het vervoer van onder meer olie en kunstmest.

In een post op Truth Social schreef Trump zondag: "Open die verdomde zeestraat, jullie gestoorde idioten, anders belanden jullie in de hel. Let maar op". Tegen verslaggevers zei hij maandag dat hij alleen grof was om zijn punt duidelijk te maken.

"De oorlog zou heel snel voorbij kunnen zijn als ze doen wat ze moeten doen", aldus Trump over Iran. Hij voegde eraan toe dat bemiddelaars "nu aan het onderhandelen zijn".