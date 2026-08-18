Hockeyers naar winnaarspoule op WK na zege op Argentinië

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de winnaarspoule op het wereldkampioenschap in eigen land. In het Wagener Stadion in Amstelveen won de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee met 3-1 de tweede groepswedstrijd van Argentinië.

Thierry Brinkman opende de score. Nicolás Della Torre maakte gelijk uit een strafcorner. Tijmen Reyenga (strafcorner) en Duco Telgenkamp scoorden na de rust voor Nederland.

Oranje won het eerste groepsduel met Nieuw-Zeeland met 5-1 en is met twee zeges al zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Nederland speelt donderdag nog tegen Japan, dat eerder op de dag met 2-0 verloor van Nieuw-Zeeland en de eerste wedstrijd met 3-0 had verloren van Argentinië.

De Nederlandse hockeyers zijn de nummer 3 van de wereldranglijst en Argentinië staat zevende. Met premier Rob Jetten op de tribune, wiens verloofde Nicolás Keenan international is bij Argentinië, begon Nederland het duel zonder Jip Janssen. Hij heeft last van een bovenbeen en bondscoach Delmee wilde geen risico nemen met de strafcornerspecialist.

Nederland creëerde meteen enkele kansen en kwam in de zevende minuut op voorsprong via aanvoerder Brinkman. Die werd dicht bij het doel aangespeeld, controleerde de bal en schoot hard zijn negentigste treffer voor Oranje binnen. Argentinië kwam nog in het eerste kwart terug. Uit de tweede strafcorner schoot Della Torre raak. Keeper Derk Meijer zat nog aan de bal, maar kon niet voorkomen dat de bal over de lijn ging.

Argentinië kreeg in het tweede kwart een gele kaart en een tijdstraf van tien minuten voor Matias Andreotti omdat hij Jorrit Croon met de stick aan het hoofd raakte. In een snelle Nederlandse aanval kon Telgenkamp echter niet scoren.

Nederland kreeg na de rust de eerste strafcorner. Reyenga mikte die langs doelman Tomás Santiago. Telgenkamp schoot nog voor het einde van het derde kwart hard de 3-1 binnen, zijn tweede treffer op dit WK.

De hockeyers hielden de Argentijnen goed van de cirkel weg, maar konden een strafcorner in het vierde kwart niet voorkomen. De Argentijnen werden echter niet meer gevaarlijk.