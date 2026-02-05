ECONOMIE
Nummerdor stopt na zeven jaar als coach beachvolleyballers

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:52
anp050226141 1
UTRECHT (ANP) - Reinder Nummerdor stopt na ruim zeven jaar als coach bij het Nederlandse beachvolleybalteam. "Ik trek nu de conclusie dat de rol waarin ik zou kunnen verdergaan, mij te weinig energie gaat geven", zegt de 49-jarige oud-speler.
Nummerdor werd in 2015 met Christiaan Varenhorst tweede bij het WK beachvolleybal in eigen land. Een jaar later, na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, beëindigde hij zijn carrière. Daarna coachte Nummerdor verschillende teams bij de mannen en vrouwen.
"Ik kijk met veel waardering terug op de afgelopen jaren en de samenwerking met spelers en stafleden. Ik heb heel veel geleerd en met plezier deel uitgemaakt van het team. Voor mij is het moment aangebroken om verder te kijken en over een toekomst na het beachvolleybal na te denken", zegt Nummerdor op de website van de volleybalbond.
