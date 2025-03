Hockeyster Verschoor stopt bij Oranje en Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Hockeyster Maria Verschoor stopt als international van Oranje en verruilt na dit seizoen haar club Amsterdam voor een buitenlands avontuur. "Het is mooi geweest. Ik heb alles meegemaakt. Het is nu tijd om te kijken wat ik wil, waar ik energie van krijg. Ik heb de behoefte aan vrijheid", legt ze haar keuze uit op hockey.nl.

Verschoor (30) speelde 214 interlands, won twee keer olympisch goud, vier keer EK-goud en een wereldtitel. Eind oktober meldde ze al dat ze, net als Xan de Waard, voorlopig geen deel meer zou uitmaken van het Nederlands elftal en nam ze ook bij Amsterdam een pauze. Afgelopen zondag keerde ze terug in de competitie, na onder meer deelname aan de India Hockey League. "Het voelt goed om deze keuze te maken. Ik heb mooie jaren gehad, maar ga nu verder."

De geboren Dordtse, met de opvallende bos krullen, debuteerde in 2013 voor Oranje. Ze zegt dat haar besluit pas op korte termijn is genomen. "Voor ik vertrok, dacht ik echt dat ik weer aan zou sluiten. Maar zo voelt het nu niet meer. Dat had ik zelf ook helemaal niet verwacht, maar ik ben heel voldaan. Heb een supermooie carrière gehad. Ik hoef niet nog een EK of WK. Ik heb zin in andere dingen."