Hockeysters boeken in Pro League met 11-2 grootste zege op Spanje

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyvrouwen hebben Spanje in de Pro League kansloos gelaten. Het team van bondscoach Raoul Ehren was in het Wagener-stadion in Amstelveen met liefst 11-2 te sterk. Een dag eerder stonden beide landen ook tegenover elkaar en toen was het verschil met 3-2 een stuk kleiner.

Oranje won nog niet eerder met zulke grote cijfers van Spanje. Het record stond op 8-1, tijdens het EK van 2015 in Londen.

Halverwege leidde Nederland al met 7-2. De regerend kampioen voegde daar na rust nog eens vier treffers aan toe. Yibbi Jansen was met vijf doelpunten de uitblinker. Fay van der Elst, Marijn Veen, Frédérique Matla, Luna Fokke (twee) en Pien Dicke noteerden de andere vijf doelpunten voor Oranje, dat ruim aan kop gaat in de Pro League.

Komend weekend staan er voor de formatie van Ehren nog twee wedstrijden tegen China in het Wagener-stadion op het programma.