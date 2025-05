Hockeysters Den Bosch veroveren via shoot-outs 23e landstitel

DEN BOSCH (ANP) - De hockeysters van Den Bosch zijn voor de 23e keer landskampioen geworden. De ploeg van coach Marieke Dijkstra versloeg op eigen veld SCHC na shoot-outs: 4-3. Het beslissende punt werd gemaakt door Charlotte Englebert.

De wedstrijd was in 1-1 geëindigd, net als het eerste duel, zaterdag in Bilthoven. Den Bosch was de titelverdediger, SCHC veroverde de landstitel nog nooit. Vorig jaar speelden beide teams ook tegen elkaar om het kampioenschap.

Rosa Fernig had uit de strafcorner de score geopend voor Den Bosch. In het tweede kwart maakte Elzemiek Zandee gelijk. In de slotseconden miste Frédérique Matla namens Den Bosch vanuit een strafcorner de kans het duel te beslissen, waarna shoot-outs noodzakelijk waren.