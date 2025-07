In deze vakantielanden betaal je belachelijk veel extra kosten bij het pinnen (als je niet heel goed uitkijkt)

Met koffers vol zomerkleding, zonnebrand en goede zin vertrekken Nederlanders dit jaar weer massaal richting hun vakantiebestemming. Maar wie denkt slim te zijn door ter plekke contant geld te pinnen, komt in bepaalde landen van een koude kermis thuis. Uit nieuw onderzoek blijkt dat geld opnemen in het buitenland flink in de papieren kan lopen. Vooral in de volgende landen betaal je belachelijk veel transactiekosten.

Betaalplatform Wise analyseerde miljoenen geldopnames van februari tot juli dit jaar en kwam tot een opmerkelijke conclusie: Vietnam is momenteel het duurste land ter wereld om geld op te nemen. De opnamekosten bedragen daar soms maar liefst 27,10 procent (!) van het opgenomen bedrag. Een enorme stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het percentage nog op slechts 1,88 procent lag.

Concreet betekent dat: wie 10 miljoen Vietnamese dong opneemt (ongeveer 330 euro), is 2,71 miljoen dong aan kosten kwijt; dat komt neer op ruim 89 euro.

Dure bezigheid

Vietnam is de koploper, maar zeker niet het enige land waar pinnen prijzig is. In Argentinië ligt het opnamepercentage op 20,51 procent, gevolgd door Colombia met 16,66 procent. In Indonesië betaal je gemiddeld 10,91 procent en in Zuid-Korea 5,80 procent.

Ook andere populaire vakantiebestemmingen zijn niet vrij van hoge kosten. In Turkije, waar veel Nederlanders deze zomer neerstrijken, ligt het percentage op 5,08 procent. Wie daar 17.000 Turkse lira pint (zo’n 362 euro), betaalt al snel 864 lira aan kosten, omgerekend ruim 18 euro.

Verborgen kosten

Volgens Wise zijn deze kosten niet altijd even duidelijk zichtbaar voor vakantiegangers.

“Geld opnemen in het buitenland brengt vaak verschillende kosten met zich mee: van lokale opnamekosten en ongunstige wisselkoersen tot de veelgebruikte, misleidende optie van ’dynamische valutaconversie’”, legt Magali van Bulck van Wise uit. “Tel daar de mogelijke toeslagen van je eigen bank bij op, en je bent al snel een deel van je vakantiebudget kwijt aan deze verborgen kosten.

Zo bespaar je

Wie slim wil pinnen, doet er goed aan om geldautomaten van banken te gebruiken en luchthavens, hotels of toeristische gebieden te vermijden. Ook helpt het om in één keer een groter bedrag op te nemen, in plaats van meerdere kleine bedragen te pinnen. En het beste advies: betaal zoveel mogelijk met je betaalkaart. Dat is vaak gratis of aanzienlijk goedkoper dan contant geld opnemen.