Europees ruimtevliegtuig van de toekomst moet vijf keer zo snel als het geluid gaan

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA financiert de ontwikkeling van een hypersonisch ruimtevliegtuig dat in 2031 zijn eerste vlucht moet maken. Het project, genaamd Invictus, moet meer dan vijf keer de snelheid van het geluid halen.

Het Invictus-project krijgt voorlopig een budget van ongeveer 8 miljoen euro. Het gebruikt technologie die oorspronkelijk was ontwikkeld voor Skylon, een ambitieus ruimtevliegtuig dat nooit van de grond kwam (letterlijk en figuurlijk).

De sleutel tot het project ligt in een zogenaamde "pre-cooler". Dat is een systeem dat lucht afkoelt voordat deze de motor bereikt. Dit lost een fundamenteel probleem op bij hypersonische vluchten: bij dergelijke snelheden wordt de lucht zo warm door de enorme wrijving dat gewone vliegtuigmotoren er niet mee kunnen werken.

Van vliegtuig naar raket in één machine

Het ruimtevliegtuig zal opstijgen en landen als een gewoon vliegtuig , maar kan ook de ruimte bereiken als een raket. De organisatie erachter, het Invictus-consortium, moet binnen een jaar het conceptontwerp opleveren. Als alles volgens plan verloopt, vliegt het ruimtevliegtuig begin 2031 voor het eerst.

ESA is niet de enige organisatie die werkt aan ruimtevliegtuigen. De Amerikaanse militairen hebben al de onbemande X-37B in gebruik en China heeft een vergelijkbaar vliegtuig genaamd Shenlong (goddelijke draak in het Chinees). Ook Frankrijk werkt aan een eigen prototype genaamd VORTEX.