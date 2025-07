Mysterieus ruimteobject zet jacht op negende planeet op zijn kop

Een nieuw ontdekt hemellichaam, bijgenaamd ‘Ammonite’, zorgt voor opschudding in de zoektocht naar de ongrijpbare Planeet 9. Dit object, dat in de verre uithoeken van ons zonnestelsel zweeft, gedraagt zich anders dan verwacht. Dat betekent dat de hypothetische negende planeet, als die al bestaat, veel verder weg staat dan astronomen dachten.

Ammonite, officieel 2023 KQ14, is een rotsachtig object met een doorsnede van 220 tot 380 kilometer. Het cirkelt op een enorme afstand van de zon , momenteel zo’n 71 astronomische eenheden (ook wel een AU, gelijk aan ongeveer 150 miljoen kilometer, ruwweg de afstand van de aarde tot de zon). Het object wordt beschreven in een studie in het vakblad Nature.

Zelfs op zijn dichtstbijzijnde punt komt Ammonite niet dichter dan 66 astronomische eenheden, veel verder dan Neptunus, dat op 30 AU ligt. Dit maakt Ammonite een zogeheten Sedna-achtig object. Dat is een zeldzame groep hemellichamen met stabiele banen die sinds de vorming van ons zonnestelsel amper zijn veranderd.

Een dwarsligger in de theorie

Ammonite werd ontdekt met de Subaru-telescoop op Hawaï, als onderdeel van het FOSSIL II-project, dat gericht zoekt naar verre objecten in ons zonnestelsel. Door oude beelden te analyseren, konden astronomen de baan van Ammonite over meer dan tien jaar in kaart brengen. Maar wat ze vonden, strookt niet met de huidige theorieën over Planeet 9.

De hypothese van Planeet 9 ontstond namelijk om te verklaren waarom sommige verre objecten, zoals Sedna, 2012 VP113 en Leleākūhonua, in een opvallende groep bijeen lijken te worden gehouden door de zwaartekracht van een onzichtbare massa, ergens ver weg. Ammonite gooit echter roet in het eten. Het hemellichaam heeft een baan die de andere richting uitgaat dan de andere objecten.

Dit betekent dat Planeet 9, als die al bestaat, veel verder weg moet staan dan de eerder geschatte 380 astronomische eenheden, mogelijk wel 500 eenheden. Toekomstige telescopen, met nog scherpere ogen, zullen hopelijk meer van deze hemellichamen vinden en licht schijnen op het bestaan van Planeet 9.