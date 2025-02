Franse oud-chirurg bekent in gigantisch misbruikschandaal

VANNES (ANP/AFP/DPA) - Een Franse oud-chirurg die terechtstaat voor het verkrachten en seksueel misbruiken van 299 patiënten, voornamelijk kinderen, heeft schuld bekend in een "overgrote meerderheid" van die gevallen. Dat benadrukte zijn advocaat op de eerste dag van het proces in het West-Franse Vannes.

De voormalige specialist Joël Le Scouarnec wordt beschuldigd van misbruik van 299 vooral jonge en bewusteloze patiënten in ziekenhuizen tussen 1989 en 2014. Het proces geldt als een van de grootste pedofiliezaken ooit in het land. Van de slachtoffers waren er 256 jonger dan 15. De gemiddelde leeftijd was 11 jaar. Het jongste slachtoffer was 1, het oudste 70. Het merendeel was onder narcose.

Le Scouarnec (74) is aangeklaagd voor ernstige verkrachting en ernstige aanranding. Daarnaast maakte hij volgens justitie misbruik van zijn positie als arts.