Hockeysters treffen Argentinië, Klaver in actie op 400 meter

PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeysters treffen op hun weg naar een mogelijk nieuwe olympische titel in de halve finales Argentinië. Het is een herhaling van de finale in Tokio drie jaar geleden, die Oranje met 3-1 won. Het duel begint om 14.00 uur in het Stade Yves-du-Manoir.

De hockeysters hopen het voorbeeld te volgen van de mannen, die zich dinsdag ten koste van Spanje plaatsen voor de finale. Het is nog nooit gebeurd dat de vrouwen en mannen allebei olympisch kampioen werden in hetzelfde jaar.

Atlete Lieke Klaver gaat in het Stade de France proberen zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter. Ze is al in het bezit van een gouden medaille, behaald met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. De halve finales beginnen om 20.45 uur. Nick Smidt komt om 19.35 uur uit in de halve finales van de 400 meter horden.

Teamsprinters in actie

Anne van Dam speelt vanaf 09.00 uur op Le Golf National de eerste ronde van het olympisch golftoernooi. De Arnhemse heeft vooraf als ambitie uitgesproken dat ze een medaille wil winnen. Drie jaar geleden eindigde ze als 57e op de Spelen van Tokio.

Op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines komen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland alweer in actie op de sprint. Vanaf de kwalificaties om 12.45 uur gaat het tot en met de achtste finales om 19.38 uur. Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet rijden om 13.26 uur één ronde (met herkansingen) op het sprintonderdeel keirin.

Verschoven wedstrijd Bouwmeester

Zeilster Marit Bouwmeester gaat in Marseille voor de tweede dag op rij op voor de medalrace in de Ilca 6-klasse. De wedstrijd werd een dag verschoven door gebrek aan wind. De Friezin is al zeker van goud. Laila van der Meer en Bjarne Bouwer zeilen in de medalrace van de Nacra 17-klasse, maar kunnen niet hoger eindigen dan de vijfde plek.

Kajaksprinters Selma Konijn en Ruth Vorsselman komen 's ochtends in actie in het individuele toernooi.