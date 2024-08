De aanjager van het rechtse gewelddadige tuig in Engeland is een goede vriend van Geert Wilders

Dit artikel gaat over de vriendschap tussen Geert Wilders en Tommy Robinson. Het tomeloze geweld in Engeland tegen alles wat niet blank is wordt geïnspireerd door vooral één man: Tommy Robinson. Er zijn meer mensen (mannen) die er belang bij hebben het vuur aan te jagen. Elon Musk hoopt op een burgeroorlog en ook Nigel Farange. Maar de zaden voor het nietsontziende rassengeweld zijn gezaaid door Tommy Robinson. Niet veel Nederlanders kennen hem. Maar de leider van de grootste politieke partij van Nederland kent hem wel. Geert Wilders heeft Robinson vaak ontmoet en zelfs een keer een foto laten maken waarop ze samen in de kamerbankjes zitten. Geert op zijn eigen plek. Robinson op de plaats waar jarenlang Fleur Agema zat.

Geert Wilders en Tommy Robinson

Wilders heeft naar verluid gepoogd deze foto in zijn overvolle ijskast te leggen. Maar het internet is wreed: je verleden wegmoffelen gaat zelden.

Pegida, een Duitse anti-islambeweging, en werkte als verslaggever voor de Canadese rechtse nieuwssite Rebel News. In 2018 werd hij Dus daar zitten ze dan . In 2009 richtte Robinson de English Defence League op, een groep die bekend staat om haar agressieve protesten tegen wat zij zien als de islamisering van het Verenigd Koninkrijk. Hij was betrokken bij de oprichting van de Britse tak van, een Duitse anti-islambeweging, en werkte als verslaggever voor de Canadese rechtse nieuwssite Rebel News. In 2018 werd hij politiek adviseur van Gerard Batten, de toenmalige leider van UKIP, wat leidde tot het vertrek van prominente leden zoals Nigel Farage vanwege de scherpere anti-islamkoers van de partij.

Geert Wilders en Tommy Robinson

Robinson heeft meerdere gevangenisstraffen uitgezeten voor verschillende misdaden, waaronder het gebruik van een vals paspoort en het overtreden van publicatieverboden tijdens rechtszaken. Zijn acties en retoriek hebben geleid tot grootschalige protesten en controverse, zoals de rellen nu in Engeland.

Geert Wilders en Tommy Robinson

Geert Wilders heeft een lange en publieke relatie met de Britse anti-islamactivist, ze zijn geestverwanten en hebben hetzelfde doel: alle mensen van kleur het land uit..

Hun relatie is voornamelijk gebaseerd op hun gedeelde standpunten tegen de islam en hun gezamenlijke inzet voor wat zij beschouwen als vrijheid van meningsuiting.

In juni 2018 reisde Geert Wilders naar Londen om te protesteren tegen de arrestatie en gevangenschap van Tommy Robinson. Robinson was veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf omdat hij als burgerjournalist opnames had gemaakt bij een rechtbank waar een zedenzaak gaande was met 29 Brits-Pakistaanse verdachten.

Wilders sprak tijdens een grote demonstratie in Londen, waarbij hij pleitte voor de vrijlating van Robinson en kritiek uitte op de Britse regering voor hun behandeling van Robinson.

Vermoedelijk vinden de politieke vrienden van Wilders het allemaal best. Pieter Omtzigt is druk met de hervorming van de monarchie, Dilan is zoek, en Caroline richtte zich vandaag op brandnetels. Dat ze samenwerking met een extreem radicale Wilders zien ze liever niet.