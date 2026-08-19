Hockeysters winnen derde groepswedstrijd op WK ruim van Japan

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een ruime zege op Japan. De titelverdediger van bondscoach Raoul Ehren versloeg de Japanse hockeysters in het Wagener Stadion in Amstelveen met 9-0.

Oranje had al met 2-0 gewonnen van Chili en met 4-2 van Australië en was eerder op de dag na het 4-4-gelijkspel van Australië tegen Chili helemaal zeker van het bereiken van de tweede groepsfase. Japan had nog een kleine kans door de 3-0-zege op Chili, maar moest dan stunten tegen Nederland. Dat zat er echter al snel niet in.

Nederland begint vrijdag aan de winnaarspoule met uit dezelfde groep Australië. Daardoor heeft Oranje al 3 punten door die eerdere zege. De hockeysters nemen het vrijdag om 18.00 uur op tegen de nummer 2 uit groep D, waarin het nog spannend is tussen India, China en Engeland.