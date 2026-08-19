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Springruiter Smolders begint goed aan WK in Aken

Sport
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 20:07
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AKEN (ANP) - De Nederlandse springruiters zijn goed begonnen aan de WK in Aken. Harrie Smolders bezet met Mr. Tac na het eerste onderdeel de tweede plaats in het klassement. Hij was een fractie langzamer dan de Fransman Julien Épaillard.
Willem Greve staat op de zestiende plaats, Bas Moerings is de nummer 38 en Michael Greeve eindigde de eerste dag op de zestigste positie. De Nederlanders staan als team vanwege de drie beste resultaten met een totaal van 5.08 strafpunten op de zesde plaats.
Donderdag staat het tweede onderdeel, de eerste manche van de landenwedstrijd, op het programma. De beste tien landen en de top 60 van het individuele klassement komen vrijdag in actie in de tweede omloop. De individuele finale is zondag.
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