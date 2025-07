KORTRIJK (ANP) - Pauline Hondema heeft bij atletiekwedstrijden in het Belgische Kortrijk het Nederlands record verspringen verbeterd. Ze kwam tot een afstand van 6,91 meter en dat was 13 centimeter verder dan de 6,78 van Dafne Schippers uit 2014. De 25-jarige atlete uit Assendelft had voordeel van rugwind, maar die was volgens de regels toelaatbaar. Hondema won ook de wedstrijd met haar recordafstand.

Hondema had het Nederlands indoorrecord al op haar naam met 6,70 meter.