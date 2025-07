VN-agentschappen: brandstoftekort in Gaza bereikt kritiek niveau

GAZA-STAD (ANP) - Het tekort aan brandstoffen in de Gazastrook heeft een "kritiek niveau" bereikt. Daarvoor hebben zeven agentschappen van de Verenigde Naties zaterdag gewaarschuwd in een verklaring.

"Na bijna twee jaar oorlog verkeert de bevolking van de Gazastrook in extreem moeilijke omstandigheden, waaronder wijdverspreide voedselonzekerheid", luidt het. "Als de brandstof opraakt, komt er een nieuwe ondraaglijke last bij die zwaar drukt op een bevolking op de rand van hongersnood."

De VN-agentschappen benadrukken dat brandstoffen "de ruggengraat van de overleving" zijn in de Gazastrook, waar Israël nog altijd dagelijks dodelijke aanvallen uitvoert op de Palestijnen. Ze voorzien in energie voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, ambulances, waterdistributie, rioleringen, bakkerijen en "alle aspecten van de humanitaire operaties". Zonder brandstof stort de infrastructuur die nog rest, verder in, aldus de agentschappen.