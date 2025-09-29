Honkballer Jansen (37) wil nog vier jaar door in MLB

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Werper Kenley Jansen wil nog vier jaar spelen in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Oranje-international, die dinsdag 38 wordt, sloot zondag in dienst van Los Angeles Angels zijn zestiende seizoen in de MLB af.

"Nog vier jaar. Absoluut, dat is het doel", zei Jansen tegen de pers na de nederlaag tegen Houston Astros (2-6). "Ik ben morgenochtend om 05.00 uur in de sportschool als voorbereiding op het nieuwe seizoen."

De closer tekende in februari een eenjarig contract bij de Angels van 10 miljoen dollar (toen 9,6 miljoen euro). Een langer verblijf bij de club spreekt de werper uit Curaçao aan, maar als 'free agent' is een vertrek ook mogelijk. "Je weet nooit waar je straks zit."

Jansen maakte vanaf 2010 naam bij Los Angeles Dodgers. Hij speelde daar twaalf seizoenen voordat hij uitkwam voor Atlanta Braves en Boston Red Sox. De kans is aanwezig dat Jansen volgend jaar met het Nederlands team meedoet aan de World Baseball Classic, het WK honkbal.