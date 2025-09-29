ECONOMIE
Poetin krijgt weer een tik: Moldavische pro-EU-regeringspartij wint parlementsverkiezingen

Politiek
door Redactie
maandag, 29 september 2025 om 9:33
Het is feest in Chisinau, de hoofdstad van het arme Oost-Europese landje Moldavië. De pro-Europese Partij voor Actie en Solidariteit (PAS) van president Maia Sandu heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Met 99,52 procent van de stemmen geteld heeft de partij 50,03 procent van de stemmen behaald, zo komt naar voren uit gegevens die op de website van de kiescommissie zijn gepubliceerd. Het op Rusland georiënteerde Patriottische Blok blijft steken op 24,26 procent van de stemmen.
PAS van president Maia Sandu is sinds 2021 aan de macht en waarschuwde in aanloop naar de verkiezingen voor grootschalige Russische inmenging. Moldavië grenst aan het zuidwesten van Oekraïne, vlakbij de stad belangrijke havenstad Odessa en daarom is Rusland zo in het land geïnteresseerd. Zo zou Rusland honderdduizenden stemmen proberen te kopen om er zo voor te zorgen dat het land van zijn pro-Europese koers zou raken.

