Honkballer Profar maakt rentree na dopingschorsing met homerun

ATLANTA (ANP/RTR) - Honkballer Jurickson Profar heeft na een dopingschorsing zijn rentree gemaakt bij honkbalteam Atlanta Braves in de Major League Baseball. De 32-jarige Curaçaoënaar droeg met een honkslag en een homerun bij aan de 8-3-zege van de Braves op Los Angeles Angels.

Profar werd in april voor tachtig wedstrijden geschorst omdat hij positief had getest op het zwangerschapshormoon HCG, een verboden middel volgens de MLB. HCG is een testosteronstimulerend middel dat ook op de dopinglijst van dopingautoriteit WADA staat.

Bij zijn rentree zorgde Profar in de zesde inning voor een honkslag en haalde net als zijn ploeg- en landgenoot Ozzie Albies het punt binnen bij de homerun van Sean Murphy. Met een homerun maakte Profar in de zevende inning nog het achtste punt voor de Braves.