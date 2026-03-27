Honkballer Rafaela belangrijk voor Red Sox op openingsdag MLB

Sport
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 13:21
CINCINNATI (ANP) - Oranje-international Ceddanne Rafaela is het nieuwe MLB-seizoen met de honkballers van Boston Red Sox begonnen met een overwinning bij Cincinnati Reds. De negenvoudig kampioen was in Ohio met 3-0 te sterk voor de thuisploeg.
Rafaela (25) was op de openingsdag van het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie goed voor twee hits. De Curaçaoënaar hielp in de zevende inning ploeggenoot Marcelo Mayer over de thuisplaat voor de eerste score van Boston. De bezoekers liepen in de negende inning verder uit.
Rafaela werd in november uitgeroepen tot beste midvelder in de American League van de MLB. Het was de eerste keer dat hij de zogenoemde Golden Glove ontving. De in Willemstad geboren Rafaela kwam in maart namens het Koninkrijksteam in actie op de World Baseball Classic in Miami.
