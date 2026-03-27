Fietsenmaker steelt 'voor de kick' accu's

Een 25-jarige fietsenmaker uit Leeuwarden is door de politierechter veroordeeld voor het stelen van accu’s van elektrische fietsen
op de treinstations van Mantgum en Dronryp, waar hij op zijn vaste vrije dag, de maandag, „voor de kick” en voor wat extra geld tientallen accu’s wegnam. Dat schrijft het Dagblad voor het Noorden.
De man haalde de accu’s
met een schroevendraaier eenvoudig uit de houders en verkocht ze via Marktplaats voor 60 tot 80 euro per stuk. Hij liep tegen de lamp nadat de politie in de fietsenstalling bij station Dronryp een lokfiets met gps‑tracker had geplaatst en de accu daarvan op 8 december in beweging kwam; in zijn auto werden toen drie gestolen accu’s gevonden. Tegen de Leeuwarder lagen negentien aangiftes, negen slachtoffers vroegen om schadevergoeding, en de rechter legde hem ruim 3100 euro schadevergoeding en een taakstraf van 140 uur op, waarvan 40 uur voorwaardelijk, mede omdat hij een blanco strafblad had en openlijk spijt betuigde.