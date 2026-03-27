Trump feliciteert IOC met uitsluiten transgender vrouwen Spelen

WASHINGTON (ANP/DPA) - President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gefeliciteerd met de beslissing van donderdag om transgender vrouwen uit te sluiten van deelname in de vrouwencategorie bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Alleen biologisch vrouwelijke atleten, van wie het geslacht wordt vastgesteld door middel van een eenmalige genetische screeningstest, komen in aanmerking om deel te nemen.

"Felicitaties aan het Internationaal Olympisch Comité met hun besluit om mannen uit te sluiten van vrouwensporten", schreef Trump op het socialemediaplatform Truth Social. "Dit gebeurt alleen dankzij mijn krachtige presidentiële decreet, waarmee ik opkom voor vrouwen en meisjes!"