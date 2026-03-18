Minister Iran: dood Larijani geen fatale klap voor het regime

TEHERAN (ANP) - De dood van de invloedrijke Ali Larijani is geen fatale klap voor het Iraanse regime. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi tegen nieuwszender Al Jazeera. Het land heeft volgens Araghchi een solide politiek systeem dat niet wordt beïnvloed door de aanwezigheid of afwezigheid van een bepaalde persoon.

Araghchi wees erop dat ook de hoogste leider Ali Khamenei is gedood tijdens de oorlog. "Er is niemand belangrijker geweest dan de leider zelf, en zelfs de leider is een martelaar geworden, maar toch bleef het systeem functioneren en zorgde het direct voor een vervanger", stelde de minister. "Als er nog iemand anders wordt gedood, zal het hetzelfde zijn."

Sinds het begin van de oorlog zijn tal van kopstukken van het Iraanse regime gedood. Israël meldde de dood van Larijani dinsdag. Hij was een kopstuk van de Iraanse veiligheidsraad en een vertrouweling van de gedode Khamenei.