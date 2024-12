Hoogland verkent duuronderdelen bij NK baanwielrennen

APELDOORN (ANP) - Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Lorena Wiebes behoren tot de renners die vanaf vrijdag in actie komen tijdens de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Hoogland, onder meer winnaar van olympisch goud op de teamsprint, heeft aangekondigd op de wielerpiste van Omnisport ook bij twee duuronderdelen aan de start te staan. Ook wegwielrenster Lorena Wiebes, het afgelopen najaar goed voor WK-goud op het onderdeel scratch, meldt zich weer.

Hoogland komt behalve op de kilometer tijdrit en de keirin ook uit op de duuronderdelen scratch en afvalkoers. Dat is nieuw voor de renner uit Haarle.

Drievoudig olympisch kampioen Lavreysen heeft nooit getwijfeld over deelname. "Ik vind het leuk om een jonge generatie te inspireren en deze snelle onderdelen van het wielrennen ook dicht bij de toeschouwers te brengen op onze thuisbaan in Apeldoorn", zegt hij in een persbericht van organisator Libéma. "En een trui is een trui, een titel een titel, daar krijg ik nooit genoeg van."

De wedstrijden zijn op 27, 28 en 29 december.