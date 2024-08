Hordeloopster McLaughlin-Levrone denkt aan tijd onder 50 seconden

SAINT-DENIS (ANP) - Tweevoudig olympisch kampioene op de 400 meter horden, Sydney McLaughlin-Levrone, denkt dat een tijd onder de 50 seconden mogelijk is. De 25-jarige Amerikaanse verbeterde donderdagavond haar eigen wereldrecord naar 50,37 en troefde daarmee Femke Bol af die genoegen moest nemen met brons.

McLaughlin-Levrone zei tijdens een persconferentie met Bol en de Amerikaanse Anna Cockrell, die het zilver won, dat ze het atletieknummer dat niet heel geliefd was in korte tijd wel populair hebben gemaakt. "We hebben het tot dit punt gebracht en dat is de verdienste van de vrouwen naast me die me daarbij hebben geholpen."

De hordeloopster denkt dat het nog harder kan. "Ik denk dat 49 seconden mogelijk is en ik denk dat het talent voor jullie daartoe in staat is", verwees ze naar zichzelf en de twee andere atleten. "Ik weet niet wanneer, maar ik denk dat die mogelijkheid er is."

De Amerikaanse zei dat deze atleten elkaar opdrijven om beter te worden en manieren vinden om tot tijden te komen waarvan mensen lang dachten dat ze onmogelijk waren. "Het nummer wordt sneller en sneller. Er zit zo veel in en dat houdt me scherp. Ik wil altijd proberen mezelf te verbeteren en zoeken naar manieren waarop dat kan. Er zijn zoveel verschillende manieren om deze race te rennen, zoveel verschillende strijdplannen."