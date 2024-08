Aantal aanmeldingen mbo'ers bij introweken loopt nog geen storm

DEN HAAG (ANP) - Eerstejaars mbo-studenten kunnen zich sinds vorig jaar in steeds meer steden aanmelden voor de introductieperiode. Onder meer vanuit de politiek kwam de oproep om deze niet langer alleen open te stellen voor hbo- en wo-studenten. Toch loopt het aantal aanmeldingen nog geen storm, blijkt uit een rondgang van het ANP.

In Groningen ging het vorig jaar om een pilot en schreven zo'n vijftig mbo'ers zich in voor de KEI-week. Dit jaar verwacht de organisatie eenzelfde aantal. Zij draaien mee in het reguliere programma en worden ingedeeld in een groepje met studenten uit het hbo en wo. Ook in Leiden en Maastricht deden ze in 2023 een proef, dit jaar zijn mbo'ers opnieuw welkom.

De organisatie van de EL CID in Leiden heeft een week voor de start van de introweek bijna tachtig aanmeldingen van mbo'ers, iets meer dan vorig jaar. Voor hen is een dag, de donderdag, georganiseerd. Na een studiegerelateerd onderdeel voegen ze zich bij de rest van de EL CID-deelnemers.

Leeuwarden

Maastricht heeft tot nog toe "een handjevol deelnemers" voor de hele INKOM-introductieweek. Zij mogen meedoen aan het reguliere programma, waarin veel aandacht is voor de stad en de regio. Dit jaar heeft de organisatie mbo'ers geprobeerd actief via sociale media te benaderen. Nieuw dit jaar is dat er onder de crew en mentoren ook mbo-studenten zitten.

Bij de UIT-week (Utrecht) kunnen mbo'ers al langer meedoen. Dit jaar zijn het er "enkele tientallen", vorig jaar meldden zich rond de veertig mbo-studenten aan. In Leeuwarden hebben ze het LEIP! Festival losgekoppeld van de rest van de introweek en verplaatst naar een later moment. Zo hopen ze meer mbo'ers te trekken, voor wie de opleiding pas op 9 september begint. Vorig jaar was 15 procent van de bezoekers aan het festival mbo'er, de organisatie hoopt deze keer op 20 procent.

'Tijd nodig'

In Wageningen zijn mbo'ers niet welkom, net als vorig jaar. Uit een enquête blijkt volgens de organisatie dat er "te weinig animo" voor is.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) denkt dat het nog lage aantal aanmeldingen niet komt door desinteresse. De meeste mbo'ers weten simpelweg niet van het bestaan van de introweek af. "Ze denken nog steeds dat het iets voor het hbo en de universiteit is, omdat mbo'ers nog niet zo lang mee mogen doen. Het heeft tijd nodig", zegt voorzitter Kayleigh el Chab. Ze pleit voor betere promotie en een programma dat ook voor deze groep studenten interessant is. "Het zou mooi zijn als alle studenten bij zo'n introweek van elkaar kunnen leren."