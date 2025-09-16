ECONOMIE
LTO: Tweede Kamer moet landbouwplannen niet blokkeren

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 14:10
DEN HAAG (ANP) - Land- en Tuinbouw Organisatie LTO roept de Tweede Kamer op om samen te werken met het demissionaire kabinet en maatschappelijke partners om oplossingen te vinden voor onder meer de stikstofkwestie in Nederland. "Dankzij Prinsjesdag ligt de financiering van de landbouwplannen van minister Wiersma vandaag op tafel. Het zou onverantwoord zijn als de Tweede Kamer de voortgang op stikstof, dierwaardige veehouderij en mest nu blokkeert", reageert LTO-voorzitter Ger Koopmans op de troonrede die koning Willem-Alexander heeft uitgesproken.
Volgens de voorzitter schaadt elke vertraging niet alleen de boeren maar ook onze hele economie en samenleving. "De koning benadrukte dat Nederland van het stikstofslot moet komen om te werken aan 'de grootste verbouwing van Nederland'. En het belang van voedselzekerheid in tijden van geopolitieke onrust", aldus Koopmans.
