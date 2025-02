Huizinga en Bergsma mogen naar WK afstanden voor 10 kilometer

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsers Chris Huizinga en Jorrit Bergsma hebben zich bij de NK afstanden op de 10 kilometer geplaatst voor de WK, half maart in het Noorse Hamar. De 27-jarige Huizinga van Team Essent veroverde in Heerenveen in een tijd van 12.42,48 de Nederlandse titel. De na hem gestarte Jorrit Bergsma en Beau Snellink moesten in de slotrit strijden om de tweede startplek. Dat duel besliste de 39-jarige Fries in zijn voordeel: 12.44,24. Snellink werd derde in 12.49,22.

Huizinga had vrijdag al de titel op de 5000 meter gegrepen. Daar werd Snellink tweede en was het brons voor Bergsma.