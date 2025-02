ZOETERWOUDE (ANP) - Een 13-jarige jongen uit Zoeterwoude is om het leven gekomen door een aanrijding met een auto zaterdag in zijn woonplaats. Dat meldt de politie zondag. De 34-jarige Zoetermeerse bestuurder van de auto is aangehouden en zit vast voor verhoor.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur toen de jongen op zijn fiets de kruising van de Dirk van Santhorstweg en de N206 overstak. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed later aan zijn verwondingen.