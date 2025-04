Hummel nieuwe hoofdcoach Nederlands toproeien

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse roeibond (KNRB) heeft Arnoud Hummel aangesteld als hoofdcoach van het toproeien. Dat meldt de bond in een persbericht. Hummel is de opvolger van Eelco Meenhorst, die in november bekendmaakte te stoppen.

Hummel was tot en met januari werkzaam bij het Watersportverbond, waar hij de Nederlandse zeilers naar olympisch succes leidde bij de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs. Bij de KNRB wordt hij samen met Marieke Faber, de nieuwe directeur toproeien, verantwoordelijk voor het topsportprogramma van de roeisport.

"Ik heb grote bewondering voor de roeisport en heb er alle vertrouwen in dat we met alle kwaliteiten van deze atleten en het begeleidingsteam samen de successen kunnen voortzetten richting de Olympische Spelen van Los Angeles", aldus Hummel via de KNRB.

De Nederlandse roeiers veroverden onder leiding van Meenhorst tijdens de Olympische Spelen in Parijs vier keer goud, drie keer zilver en een keer brons.