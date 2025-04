IKEA bereikt cao-akkoord zonder actievoerend FNV

HAARLEM (ANP) - IKEA Nederland heeft een cao voor zijn ongeveer 6000 werknemers afgesloten, maar zonder vakbond FNV. De keten van woonwarenhuizen bereikte een akkoord met een speciale vakbond voor IKEA-personeel, de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) Die ging in tegenstelling tot FNV wel akkoord met een loonstijging van minimaal 2,4 procent over een periode van een jaar.

FNV is verbolgen over het akkoord en stelt dat de loonsverhoging minder is dan de inflatie. De vakbond eist 7 procent meer loon. Uit onvrede over het eindbod van IKEA organiseerde FNV de afgelopen maanden acties, waaronder stakingen. Vrijdag staat een actiedag gepland waarvoor volgens vakbondsbestuurder Danielle Wiek honderden ontevreden stakers zich hebben aangemeld. "Zolang er medewerkers zijn die het hier niet mee eens zijn, steunen wij ze", zegt ze.

W.I.M. is een vakbond speciaal voor IKEA-personeel die in de jaren negentig voortkwam uit de ondernemingsraad van IKEA Nederland.