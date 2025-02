IJshockeysters grijpen naast olympisch ticket voor Milaan 2026

GÄVLE (ANP) - De Nederlandse ijshockeysters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan in 2026. De ploeg van bondscoach Marco Kronenburg verloor op het olympisch kwalificatietoernooi in Gävle de tweede wedstrijd van gastland Zweden met ruime cijfers: 8-0. Oranje had de eerste wedstrijd verloren van Denemarken (3-1).

De ijshockeyvrouwen deden nog nooit mee aan de Spelen, maar waren in deze olympische cyclus verder gekomen dan ooit. De ijshockeysters spelen de laatste wedstrijd in de groep tegen Noorwegen. De winnaar van de groep plaatst zich voor de Winterspelen van 2026.

Het team van Kronenburg, de nummer zeventien van de ranking, was in Gävle niet opgewassen tegen de Zweedse speelsters die op de achtste plaats staan. Die kwamen in de eerste periode op 2-0 en scoorden in de tweede periode zelfs vier keer. In de derde periode was het gastland in de 56e minuut twee keer kort na elkaar trefzeker.