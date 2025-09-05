Ingebrigtsen op tijd fit voor duel met Laros op WK atletiek

TOKIO (ANP) - De Noorse topatleet Jakob Ingebrigtsen is precies op tijd fit om in Tokio met Niels Laros het duel aan te gaan op de 1500 meter. Ingebrigtsen is hersteld van een achillespeesblessure en heeft zijn deelname aan de komende WK in de Japanse hoofdstad bevestigd. Hij liep dit outdoorseizoen nog geen enkele wedstrijd, maar gaf in een persconferentie aan dat hij ondanks een "ellendig" seizoen mikt op het goud.

"Het was een echte race tegen de klok, dat geef ik toe. Maar als ik aan de start sta, is dat omdat ik geloof dat ik kan winnen", zei de tweevoudig olympisch kampioen (1500 en 5000 meter) en tweevoudig wereldkampioen (5000 meter). De wereldtitel op de 1500 meter ontbreekt nog op zijn erelijst.

Laros is vermoedelijk een van zijn grootste uitdagers. De 20-jarige Oosterhouter won eind augustus de finale van de Diamond League in een Nederlands record van 3.29,20. Laros versloeg in die wedstrijd bijna de hele wereldtop.