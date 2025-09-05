ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ingebrigtsen op tijd fit voor duel met Laros op WK atletiek

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 14:15
anp050925131 1
TOKIO (ANP) - De Noorse topatleet Jakob Ingebrigtsen is precies op tijd fit om in Tokio met Niels Laros het duel aan te gaan op de 1500 meter. Ingebrigtsen is hersteld van een achillespeesblessure en heeft zijn deelname aan de komende WK in de Japanse hoofdstad bevestigd. Hij liep dit outdoorseizoen nog geen enkele wedstrijd, maar gaf in een persconferentie aan dat hij ondanks een "ellendig" seizoen mikt op het goud.
"Het was een echte race tegen de klok, dat geef ik toe. Maar als ik aan de start sta, is dat omdat ik geloof dat ik kan winnen", zei de tweevoudig olympisch kampioen (1500 en 5000 meter) en tweevoudig wereldkampioen (5000 meter). De wereldtitel op de 1500 meter ontbreekt nog op zijn erelijst.
Laros is vermoedelijk een van zijn grootste uitdagers. De 20-jarige Oosterhouter won eind augustus de finale van de Diamond League in een Nederlands record van 3.29,20. Laros versloeg in die wedstrijd bijna de hele wereldtop.
Vorig artikel

Monaco verlengt contract met Formule 1 tot en met 2035

Volgend artikel

Karremans wil 500 ondernemersregels minder voor zomer 2026

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen