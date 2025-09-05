ECONOMIE
Monaco verlengt contract met Formule 1 tot en met 2035

Sport
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 13:56
MONACO (ANP) - De Formule 1 blijft zeker tot en met 2035 in Monaco. De automobielclub van het prinsdom heeft het contract met de belangrijkste autosportklasse verlengd, staat te lezen op de website Formula1.com.
De Grote Prijs van Monaco bestaat al sinds het eerste wereldkampioenschap van de Formule 1 in 1950. De race op het smalle stratencircuit is doorgaans niet heel spannend, maar de glamour van het mondaine Monaco heeft de grand prix wereldfaam bezorgd.
"In de straten van Monaco weerklinkt het geluid van de Formule 1 al sinds de begindagen, dus ik ben verheugd de verlenging van dit fantastische evenement tot en met 2035 aan te kondigen", meldt Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Het is een iconische race die geliefd is bij alle coureurs en fans, met een unieke sfeer dankzij de locatie in 's werelds meest glamoureuze vorstendom."
Lando Norris won dit jaar in Monaco, het jaar daarvoor vierde de Monegask Charles Leclerc succes op zijn geboortegrond. Max Verstappen won er twee keer.
