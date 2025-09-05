ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Karremans wil 500 ondernemersregels minder voor zomer 2026

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 14:23
anp050925133 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) belooft om vijfhonderd regels voor ondernemers te schrappen. Daarmee wil de demissionaire bewindsman de kosten van regeldruk voor de zomer van 2026 met 20 procent verlagen. Hij wil bijvoorbeeld regels schrappen over de re-integratie van zieke werknemers en over het bijhouden van de CO2-uitstoot die is veroorzaakt door zakelijke reizen en woon-werkverkeer.
De aanpak om de regeldruk te verminderen was tot nu toe te vrijblijvend, vindt Karremans. Daardoor kwam het volgens de bewindsman te vaak voor dat ministeries zeiden dat hun regels wél belangrijk zijn en behouden moeten blijven. "Nu is er gewoon een heel duidelijk target voor elke minister en staatssecretaris", licht hij toe.
In de jaren 2018 tot en met 2023 zijn de kosten voor ondernemers om aan de regels te voldoen met 731 miljoen euro gestegen, schrijft de minister in een Kamerbrief. Hij maakt zich grote zorgen over de aantrekkelijkheid van Nederland voor bedrijven.
Vorig artikel

Ingebrigtsen op tijd fit voor duel met Laros op WK atletiek

Volgend artikel

E-bikemerk Cowboy wijst op groot risico faillissement

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen