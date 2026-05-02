International De Waard (30) stopt na dit seizoen met hockey

DEN HAAG (ANP) - Xan de Waard stopt na dit seizoen met hockeyen. De 30-jarige tophockeyster heeft via Instagram haar afscheid aangekondigd. "Het is mooi geweest", schrijft De Waard, die in haar loopbaan twee keer tot beste hockeyster van de wereld werd verkozen.

De Waard speelde onder meer bij Wageningen, Kampong en de afgelopen elf jaar bij SCHC. Ze kwam meer dan tweehonderd keer uit voor het Nederlandse team, waarmee ze deze zomer nog het WK in eigen land speelt. Met Oranje kroonde ze zich twee keer tot olympisch kampioen: in 2021 in Tokio en twee jaar geleden in Parijs.

"Na zoveel jaren op dit niveau voelt deze zomer als het juiste moment", aldus De Waard. "Het voelt goed zo. Ik heb enorm veel zin in nieuwe dingen, maar eerst nog alles geven in de play-offs met dit geweldige team en deze zomer met Oranje!"

Het WK hockey vindt van 15 tot en met 30 augustus plaats in Amstelveen.