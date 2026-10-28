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International Palacios houdt met Rays hoop op MLB-titel levend

Sport
door anp
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TAMPA (ANP) - De honkballers van de Tampa Bay Rays hebben de hoop op het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis levend gehouden. Het team van de Nederlandse international Richie Palacios (29) won in de nacht van dinsdag op woensdag het vierde duel in de World Series in eigen huis met 4-3 van de Milwaukee Brewers. De stand is daarmee 3-1 in het voordeel van de Brewers, die onder leiding staan van oud-bondscoach Pat Murphy (67). De volgende wedstrijd is in de nacht van woensdag op donderdag in Tampa.
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