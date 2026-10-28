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Kabinet dreigt 2,5 miljard mis te lopen: Nederland riskeert Europees toezicht

Politiek
door Peter Janssen
ANP-571752050
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Het kabinet-Jetten loopt komend jaar bijna 2,5 miljard euro aan belastinginkomsten mis als het belastingplan in de Tweede Kamer wordt afgeschoten. Het begrotingstekort zou dan door de 3 procent-grens zakken, waardoor het Europese strafbankje dreigt. Dat blijkt uit berekeningen van De Telegraaf die zijn bevestigd door het ministerie van Financiën.
In het belastingplan zitten naast miljarden aan verhogingen van de inkomstenbelasting ook de verlengde verlaging van benzine- en dieselaccijns en een hogere onbelaste reiskostenvergoeding.
Wordt het hele plan weggestemd, dan loopt het begrotingstekort op tot 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Nederland kan dan, met onder meer Frankrijk en Italië, onder extra Europees toezicht komen te staan.

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