IOC kan recordbedrag van 6,6 miljard euro verdelen

LAUSANNE (ANP) - Het Internationaal Olympisch Comité zal naar verwachting een recordbedrag van 6,8 miljard dollar (6,6 miljard euro) verdelen onder de aangesloten internationale sportbonden en nationale comités. Het geld is de opbrengst uit de olympische cyclus (olympiade) van 2021 tot en met 2024. Het gaat met name om sponsorinkomsten en sponsorgelden.

"Het is 12 procent meer dan de vorige olympiade", zei woordvoerder Mark Adams van het IOC. "Die stijging is er ondanks de economische tegenspoed en wereldwijde inflatie. Het betekent dat we momenteel op koers liggen om in de komende olympiade een bedrag van 4,7 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) per dag te kunnen uitdelen."

De miljarden zijn bedoeld om de internationale bonden van olympische sporten te financieren, alsook de 206 nationale olympische comités, het antidopingbureau WADA en de organisatie van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.