IOC: Toekomst boksen op Spelen ligt in handen nationale bonden

LAUSANNE (ANP/RTR) - Om boksen in 2028 alsnog op het programma van de Olympische Spelen van Los Angeles te krijgen is het woord nu aan de nationale boksbonden. Dat zei vertrekkend voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op een persconferentie in Lausanne.

Het IOC schorste de internationale boksbond IBA in 2019 om bestuurlijke, financiële en ethische kwesties. Het olympisch bestuursorgaan betrok de bond niet bij het organiseren van de boksevenementen tijdens de Spelen van Tokio in 2021, voordat het de IBA haar erkenning ontnam, een uiterst zeldzame stap van het IOC.

Onder leiding van de Nederlander Boris van der Vorst is World Boxing nu de leidende organisatie met inmiddels 55 aangesloten landen. Dat moeten er meer worden, aldus Bach. "Het ligt in de handen van de nationale boksbonden of ze willen dat hun atleten de kans krijgen om olympische medailles te winnen of niet", vertelde de Duitser, wiens voorzitterschap in maart eindigt, na een vergadering van het dagelijks bestuur in Lausanne. "We zien bij een aantal boksbonden wel beweging."

Voor het IOC is World Boxing vooralsnog de enige organisatie die ervoor kan zorgen dat boksen niet van de Spelen verdwijnt. Volgend jaar volgt daarover een definitief besluit. "We houden dit in de gaten en als het zover is, moeten we beoordelen of er in het boksen sprake kan zijn van een erkenning of voorlopige erkenning van een internationale federatie", aldus Bach."Het kan de IBA niet zijn. Dat verhaal is over."