Italiaan Milan sprint naar tweede ritzege in Tour

VALENCE (ANP) - Jonathan Milan heeft de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Bollène naar Valence over 160 kilometer. De Italiaan van Lidl-Trek versloeg in de sprint de Belg Jordi Meeus en de Deen Tobias Lund Andresen van de Nederlandse ploeg Picnic PostNL. Milan (24) won eerder al de achtste etappe en is de drager van de groene puntentrui.

Een valpartij kort voor de finish maakte een einde aan de kansen van de Belg Tim Merlier op een derde ritzege.

De Sloveen Tadej Pogacar blijft de leider in de Tour. Donderdag moet de kopman van UAE Team Emirates weer serieus aan de bak in de eerste van twee zware Alpenritten. De Tour de France eindigt zondag in Parijs.